Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Baucontainer in Bookholzberg ++++

Delmenhorst (ots)

Bookholzberg. Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag, 9. April, 15 Uhr, bis Montag, 12. April, 7 Uhr, in zwei Container in der Straße An`n Hövel eingedrungen. Dort entwendeten sie mehrere Werkzeuge sowie elektronische Geräte. Zur Höhe des Gesamtschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell