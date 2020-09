THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

THW HH MV SH: Deine Zeit ist jetzt - engagiere dich ehrenamtlich im Katastrophenschutz und starte deine Grundausbildung am 24.10.2020

Die Ortsverbände Plön und Preetz sind auf der Suche nach neuen, motivierten Helferinnen und Helfern, die auf der Suche nach einem spannenden Hobby sind und sich ehrenamtlich im Katastrophenschutz engagieren möchten.

Alle Interessierten ab 17 Jahren haben die Möglichkeit eine tolle Gemeinschaft zu erleben, neue Erfahrungen zu sammeln, zusammen neue Herausforderungen zu meistern und an verschiedenen Lehrgängen teilzunehmen.

In ca. 6 Monaten die unterschiedlichen Aufgaben in der technisch-humanitären Hilfe, sowie den Umgang mit den Geräten und Werkzeugen kennen. Ein technischer Hintergrund oder Fachwissen wird für die Grundausbildung jedoch nicht benötigt. Alles was neue Helfer/innen wissen müssen, wird vom THW vermittelt. Des Weitern werden alle entstehenden Kosten für Aus- und Fortbildungen, sowie Ausstattung vom THW übernommen.

Nach der Grundausbildung, als ausgebildete/r Fachhelfer/in bestehen je nach Wunsch verschiedene Möglichkeiten sich im Ortsverband weiter einzubringen. Egal ob, in der Verwaltung, in der Jugendarbeit oder in einer der verschiedenen Fachgruppen.

Interessierte, die sich in ihrer Region ehrenamtlich im Katastrophenschutz engagieren möchten oder noch mehr Informationen benötigen, wenden sich am besten bis zum 11. Oktober an den zentraler Ansprechpartner in der Regionalstelle Lübeck. Weitere Informationen finden Sie unter www.thw-sh.de

