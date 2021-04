Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Stark alkoholisierter Pkw-Fahrer in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Wildeshausen kontrollierten am Sonntag, 11. April 2021, gegen 22:25 Uhr, den Fahrer eines Kleintransporters, der zuvor die Straßen Am Lemsen und Schulstraße in Großenkneten in unsicherer Weise befuhr. Im Gespräch mit dem 21-jährigen Fahrer aus der Gemeinde stellten sie erheblichen Alkoholgeruch fest und boten dem apathisch wirkenden Mann einen Alkoholtest an. Dieser ergab einen Wert von 2,19 Promille.

Der junge Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Hier stellten die Beamten auch fest, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Wegen der Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis leiteten sie ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell