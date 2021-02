Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher erbeuten Uhren und Handtaschen

Am Sonntagmittag bemerkte ein Mann in Heidenheim eine beschädigte Vitrine.

Ulm (ots)

Die Täter machten sich an einer Vitrine in der Innenstadt zu schaffen. Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen sie eine Scheibe ein. Durch das Loch ergriffen sie mehrere Uhren und Taschen. Mit der Beute gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Polizei aus Heidenheim (Tel. 07321/3220) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro. Die Tatzeit ist noch unklar. Vermutlich verübten die Unbekannten den Einbruch am Wochenende.

+++0156361

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell