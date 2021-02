Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Minderjährige mit Schreckschusswaffen unterwegs

Geladene Pistolen hatten am Sonntag in Heidenheim ein 13-Jähriger und ein 14-Jähriger dabei.

Ulm (ots)

Zeugen sahen die beiden Jungs und hörten auch Schüsse. Die Polizei suchte sie sofort mit mehreren Streifen. In der Nähe des Bahnhofs traf sie die zwei Verdächtigen an. Geladene Schreckschusswaffen hatten sie dabei. Einer von ihnen versuchte noch, seine Pistole eine Toilette hinunter zu spülen. Die Beamten beschlagnahmten die Waffen und verständigten die Eltern der beiden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollten sie eine Meinungsverschiedenheit mit einem 16-Jährigen klären. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

