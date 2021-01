Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim/Brenz - Brand eines Stadels griff auf das Wohnhaus über

Ulm (ots)

Zum Fototermin des PP Ulm von heute, 06.38 Uhr:

Am Sonntagmorgen, um 06.23 Uhr, wurde die Feuerwehr und die Polizei wegen einem Gebäudebrand in Sontheim, Stadtteil Bergenweiler, alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein an das Wohnhaus angebaute landwirtschaftliche Gebäude in Vollbrand. Zeugen berichteten, dass das Feuer im oberen Stock des Stadels ausgebrochen war. Die Feuerwehr konnte nicht ganz verhindern, dass das Wohnhaus im Bereich des Daches in Mitleidenschaft gezogen wurde. Alle drei Bewohner konnten unverletzt das Brandobjekt verlassen. Der Schaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Zur Brandursache kann bisher keine Aussage getroffen werden. Wegen dem starken Funkenflug mussten auch die Bewohner umliegender Häuser kurzfristig ihre Wohnungen verlassen. Die Löscharbeiten sind noch im Gange. Ein Teil des einsturzgefährdeten Stadels muss eingerissen werden. Die Feuerwehren aus Sontheim, Hermaringen, Giengen, Gundelfingen, Heidenheim und Nattheim waren mit 78 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit 15 Sanitätern und zwei Notfallseelsorgern angerückt.

++++++++ +++++++++++189378

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell