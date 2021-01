Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Randalierer in der Straßenbahn musste bei der Polizei übernachten

Ulm (ots)

Am Samstagmittag, kurz nach 17 Uhr, wurde die Polizei an die Haltestelle Kienlesbergstraße gerufen. Ein stark betrunkener Fahrgast in der Straßenbahn hatte begonnen, wild herum zu schreien. Als er auch auf Aufforderung der Polizei die Bahn nicht verlassen wollte, musste er durch die Beamten ins Freie befördert werden. Diese beleidigte und bedrohte er verbal. An seiner Wohnanschrift wurden seine Personalien überprüft. Als er auch dort auf sein Mobiliar einschlug, wurde er zum Polizeirevier mitgenommen. Nach richterlicher Bestätigung musste er dort seinen Rausch bis zum nächsten Morgen ausschlafen.

+++++++++++++++++++++++++++186181

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell