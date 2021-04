Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat in der vergangenen Nacht einen versuchten Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in der Lange Straße in Delmenhorst beobachtet.

Die Frau wurde am Montag, 12. April 2021, gegen 02:30 Uhr, durch laute Geräusche wach und konnte bei einem Blick aus einem Fenster im ersten Obergeschoss eine männliche Person beobachten, die mehrfach einen Gullydeckel gegen die Schaufensterscheibe des Geschäfts warf. Nachdem die Frau durch Rufen auf sich aufmerksam machte, ließ der Mann vom Einbruch ab und ergriff die Flucht. Er entfernte sich in Richtung Marktplatz und weiter über die Straße 'Am Vorwerk'. Der Mann war ca. 185 cm groß und komplett in schwarz gekleidet.

Am Schaufenster entstanden Schäden in Höhe von etwa 1.000 Euro, ein Einstieg ins Geschäft konnte nicht erfolgen. Wer weitere Angaben zur geflüchteten Person machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

