POL-DEL: Pressemeldungen der Autobahnpolizei Ahlhorn

++ Dieseldiebstahl auf dem Autobahnparkplatz "Cappeln Hagelage" an der A1 in der Gemeide Cappeln in Fahrtrichtung Osnabrück ++ ZEUGENAUFRUF ++

In der Zeit von Freitag, 09. April 2021, 18:30 Uhr, bis Samstag, 10. April 2021, 14:30 Uhr, kam es auf dem Autobahnparkplatz "Cappeln Hagelage" zu einem Dieseldiebstahl. Der Parkplatz befindet sich zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta. Aus einem geparkten Sattelzug wurden im Tatzeitraum ca. 300 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Die Autobahnpolizei Ahlhorn bittet darum, dass sich Zeugen des Vorfalls telefonisch unter: 04435/93160 melden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

++ Mit gefälschtem Führerschein und unter Drogeneinfluss auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Harpstedt unterwegs ++

Am Samstag, 10. April 2021, um 16:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen PKW auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten beim 33-jährigen Fahrer des PKWs starke körperliche Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Ein durchgeführter Drogenvortest erhärtete den Verdacht und zeigte eine mögliche Beeinflussung durch Kokain an.

Dem Mann aus Herten wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Des Weiteren stellte sich der bulgarische Führerschein des Mannes als eine Totalfälschung heraus. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Bußgeldverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet.

