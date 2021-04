Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung für Delmenhorst

Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, dem 10.04.2021 kam es gegen 09:15 Uhr an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Allee / Wittekindstraße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Delmenhorst, welche die Friedrich-Ebert-Alle in Richtung Stedinger Straße, befuhr das "Rotlicht" der dortigen Verkehrsampel. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 30-jährigen Pkw-Fahrers aus Ganderkesee, der die Kreuzung auf der Wittekindstraße in Richtung Bahnhof befuhr. Der Sachschaden wird auf ca. 8000,- EUR geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell