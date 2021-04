Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zahlreiche Verstöße im Baustellenbereich an der B212

Delmenhorst (ots)

Seit Dienstag, 6. April 2021, ist die Baustelle an der B212 eingerichtet. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich noch bis einschließlich 7. Mai 2021 andauern.

Eine erste Pressemitteilung dazu siehe unter dem Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/4882494

In den ersten Tagen musste die Polizei, während den angekündigten Kontrollmaßnahmen, bereits eine hohe dreistellige Zahl an Lkw vor der Einfahrt in die für Lkw gesperrte Bereiche in der Stadt Brake und der Ortsdurchfahrt Ovelgönne anhalten und auf die vorgesehenen Umleitungsstrecken umleiten.

Trotz der intensiven Kontrollmaßnahmen, musste festgestellt werden, dass sich vereinzelte Lkw-Fahrer ihren Weg durch die Absperrungen suchten.

Insgesamt kam es seit dem Baustellenbeginn zu 54 Verstößen.

In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die jeweiligen Fahrer eingeleitet.

Ziel der polizeilichen Maßnahmen bleibt es weiterhin, die Lkw vor verbotswidriger Einfahrt auf die vorgesehenen Umleitungsstrecken abzuleiten.

Die Polizei wird die Kontrollen weiterhin aufrechterhalten.

