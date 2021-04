Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schuppenbrand in Lemwerder

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, den 08.04.21, gegen 19:20 Uhr, kommt es in Lemwerder, in der Tecklenburger Straße zum Brand eines Geräteschuppens. Nach ersten Ermittlungen geriet ein vor dem Schuppen betriebenes Stromaggregat aufgrund eines technischen Defektes in Brand, woraufhin die Flammen auf den daneben befindlichen Schuppen übergriffen. In dem Schuppen lagerte u.a. Treibstoff für Gartengeräte, welcher den Brand weiter befeuerte, so dass das Gebäude schnell gänzlich in Flammen stand. Das Feuer wurde die freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Lemwerder gelöscht, die mit über 50 Einsatzkräften vor Ort waren. Die Schadenshöhe wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell