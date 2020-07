Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen-Mundingen: Einbruch in Kindergarten und Schule

Freiburg (ots)

Über das vergangene Wochenende, zwischen Freitagabend und Montagmorgen, wurde in die Räumlichkeiten des Mundinger Kindergartens in der Eichholzstraße und in die Grundschule in der Landecker Straße eingebrochen. In beiden Fällen wurden Türen aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht. Aus dem Kindergarten wurden ein Fotoapparat und aus dem Schulgebäude ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Hinweise zu beiden Einbrüchen nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

