POL-FR: Schluchsee - Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Freiburg (ots)

Am Sonntag, den 19.07.2020, kurz vor 13:30 Uhr stürzte ein alleinbeteiligter 75-jähriger Radfahrer, auf einem Schotterweg zwischen Schluchsee und Menzenschwand, bislang aus unbekannter Ursache und wurde dabei schwer verletzt. Ein hinzukommender Radfahrer fand den Bewusstlosen auf dem Weg liegend und setzte daraufhin sofort den Notruf ab. Zunächst wurde vom hinzugerufenen Notarzt Lebensgefahr beim Verletzten nicht ausgeschlossen, was sich zwischenzeitlich jedoch nicht mehr bestätigte. Zur Bergung des Verletzten wurde ein Rettungshelikopter verständigt. Für die Landung des Heli musste kurzfristig die B500 gesperrt werden. Sachschaden am Fahrrad entstand nicht.

