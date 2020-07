Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee/K4989 - Motorradfahrer kommt nach rechts von der Fahrbahn ab

Freiburg (ots)

Am Samstagvormittag (18.07.2020), kam kurz nach 11 Uhr etwa 500m vor Ortseingang Schönenbach ein 30-jähriger Motorradfahrer in einer langgezogenen Linkskurve eigenverschuldet nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fährt noch ca. 30m entlang der dortigen Böschung. Als der Motor der Maschine am Hang streifte, kam es zum Überschlag, wonach der Fahrer schwer verletzt liegen blieb. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Am Motorrad entstand Schaden in Höhe von ca. 2000,- EUR.

