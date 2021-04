Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

++ Täter nach Automatenaufbruch gestellt ++

Großenkneten-Döhlen. Am Sonntagmorgen (11.04.21) gegen 02.45 Uhr wurde der Polizei durch einen aufmerksamen Zeugen gemeldet, dass sich in Döhlen mehrere Personen an einem öffentlichen Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Es würde hierbei versucht, diesen gewaltsam zu öffnen. Die Personen flüchteten anschließend mit einem Pkw in unbekannte Richtung. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte das Fahrzeug samt fünf Insassen auf einem Feldweg zwischen Hengstlage und Sage angetroffen werden. Hierbei konnten tatrelevante Werkzeuge sichergestellt werden. Gegen die fünf Beschuldigten aus Hatten, Oldenburg und Stade wurden Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Es wurden zudem Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da sie entgegen der geltenden Corona-Bestimmungen aus fünf unterschiedlichen Haushalten stammten und ohne Mundschutz-Nasen-Bedeckung angetroffen wurden.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Polizei Wildeshausen unter 04431/9410.

