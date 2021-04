Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Schornsteinbrand in Hude

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Sonntag, 11. April 2021, 16:45 Uhr, ein Schornsteinbrand in der Holler Landstraße in Hude gemeldet.

Die Freiwillige Feuerwehr Wüsting rückte mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften aus, musste aber nicht mehr eingreifen, weil der Anwohner das Feuer vor deren Eintreffen bereits mit Sand gelöscht hatte. Ursächlich für die Brandentstehung war vermutlich ein Vogelnest im Schornstein.

Schäden sind nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden.

