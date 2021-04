Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Groß Ippener +++

Delmenhorst (ots)

Groß Ippener. Am Montag ist es gegen 7.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Dorfstraße gekommen. Auf Höhe der dortigen Autobahnauffahrt wollte ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Greven einen vor ihm befindlichen Lastwagen überholen. Der 56-jährige Lkw-Fahrer aus Papenburg wollte zeitgleich nach links auf die Autobahnauffahrt fahren. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro entstand.

