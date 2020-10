Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Versuchte Schockanrufe

Am Mittwoch, 07. Oktober 2020, kam es im Stadtgebiet Cloppenburg zu mehreren Betrugsversuchen über das Telefon. Eine bislang unbekannte Täterin gab sich als Freundin oder Verwandte der Angerufenen aus und behauptete in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein. Zur Regulierung würde die Täterin dann mehrere tausend Euro benötigen. Darüber hinaus fragte die Anruferin die Geschädigten über vorhandenes Bargeld im Haus aus. In einem Fall hatte eine 79-Jährige bereits 5000 Euro von der Bank abgehoben, bevor sie Kontakt zu ihrer echten Freundin aufnahm und der Betrugsversuch aufflog. Im Rahmen der Fahndung konnten bislang keine Hinweise zu möglichen Tätern und Abholern erlangt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen. Sollten Ihnen Anrufe von Bekannten oder Verwandten merkwürdig vorkommen, halten Sie Rücksprache mit anderen Verwandten oder Vertrauenspersonen. Lassen Sie sich niemals am Telefon zur Herausgabe von Bargeld oder zur Auskunft über Vermögensverhältnisse drängen. Weitere Verhaltenshinweise finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Cloppenburg - Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Am Mittwoch, 07. Oktober 2020, kam es um 19.35 Uhr auf der Straße Hohe Tannen zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Bus. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Mann alkoholisiert gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

