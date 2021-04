Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte stehlen Toyota - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein 43-jähriger Herforder traute Montag Morgen (19.4.) seinen Augen nicht: Als er gegen 6.20 Uhr zur Arbeit fahren wollte, fehlte von seinem Auto jeden Spur. Den blauen Toyota Auris hatte er zuvor am Sonntag, um etwa 19.15 Uhr, vor seinem Wohnhaus an der Gerhart-Hauptmann-Straße geparkt. Schlüssel und Ersatzschlüssel waren Montag noch an ihrem normalen Ablageort im Haus vorhanden. Das Auto verfügt allerdings über ein Keyless-Go-System, dass der oder die unbekannten Täter ausgenutzt haben könnten, um den Pkw durch Überbrückung des Funksignals zu starten. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im Bereich der Herforder Innenstadt in der Nacht zu Sonntag etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden. Wer zudem Angaben zu einem blauen Toyota Auris mit Herforder Zulassung (HF-J 816) geben kann, wird ebenfalls gebeten, sich zu melden.

