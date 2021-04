Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall auf der Elverdisser Straße - Einjähriges Kind schwer verletzt

Herford (ots)

(jd) Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern (19.4.), um 8.15 Uhr, auf der Elverdisser Straße in Herford. Eine 45-jährige Herforderin fuhr mit ihrem Peugeot auf der Elverdisser Straße in Richtung Elverdissen. Plötzlich und unerwartet lief ein einjähriger Junge auf die Fahrbahn. Da am Straßenrand zu diesem Zeitpunkt mehrere Autos parkten, nahm die 45-Jährige das Kind erst im letzten Moment wahr und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Einjährige einige Meter weit auf die Fahrbahn geschleudert. Der schwerverletzte Junge wurde nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Ermittlungsstand, besteht durch die schwere Verletzung im Kopfbereich Lebensgefahr für das Kind. Die Besetzung eines weiteren Rettungswagens kümmerte sich vor Ort um die 45-jährige Herforderin, die einen Schock erlitten hat. Für weitere Spurensuche und Ermittlungen zum Unfallhergang wurde der Peugeot vorläufig sichergestellt. Die weitere Bearbeitung übernimmt das Verkehrskommissariat.

