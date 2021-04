Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto und Fahrrad stoßen zusammen - Jugendlicher verletzt sich

Herford (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall in Herford hat sich gestern (20.4.) ein 13-jähriger Radfahrer aus Herford verletzt. Er war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg an der Berliner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Fidelenstraße kam es dann zum Zusammenstoß mit einer 39-jährigen Frau aus Bad Oeynhausen. Sie wollte mit ihrem Pkw von der Fidelenstraße nach rechts in die Berliner Straße einbiegen und hielt dafür zunächst an der Haltelinie an, um den von links kommenden Verkehr passieren zu lassen. Als sie ihr Auto zum Anfahren beschleunigte, kollidierte sie mit dem von rechts kommenden 13-jährigen Herforder. Durch den Aufprall stürzte der Radfahrer auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, dass er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Die Feuerwehr Herford rückte an, um das Auto anzuheben und so das unter dem Fahrzeug eingeklemmte Rad bergen zu können. Der Sachschaden beträgt insgesamt 1300 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell