Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Dieb hat es auf IT-Geräte abgesehen

Karlsruhe (ots)

Ein bislang Unbekannter ist in der Nacht zum Mittwoch in ein Firmengebäude in der Goerdelerstraße in Oberreut gewaltsam eingedrungen und hat dabei IT-Geräte im Wert von geschätzten 5.000 Euro an sich genommen.

Der Eindringling verschaffte sich zwischen 16:20 Uhr und 07:20 Uhr gewaltsam Zutritt in die Büroräume. Zielstrebig nahm er mehrere IT-Geräte an sich und verschwand mit diesen. Der Polizeiposten Oberreut ist nun auf der Suche nach Zeugen, die sich tagsüber unter der Telefonnummer 0721-866453 melden können.

