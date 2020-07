Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 24-jähriger Mann getötet - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein 24-jähriger Mann ist am Dienstagabend gegen 22.50 Uhr bei einer Auseinandersetzung mit einer oder gar mehreren unbekannten Personen in der Karlsruher Nordstadt so schwer verletzt worden, dass er gegen Mitternacht seinen schweren Verletzungen erlag. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und die Karlsruher Kriminalpolizei fahnden wegen eines Tötungsdelikts und bitten um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen hatten zur genannten Zeit im Bereich eines Supermarktes in der Knielinger Allee einen Streit wahrgenommen. In der Folge stellte man dort einen am Boden liegenden, schwerverletzten Mann mit blutenden Verletzungen im Bereich des Oberkörpers fest. Trotz umgehend hinzugezogener Rettungskräfte mit Notarzt erlag der zunächst unbekannte Mann wenig später seinen Verletzungen. Er konnte noch in derselben Nacht als ein in Karlsruhe lebender, 24 Jahre alter Mann mit Bezügen zum Drogenmilieu identifiziert werden.

Das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Karlsruhe leitete sofort Fahndungsmaßnahmen unter Einsatz eines Polizeihubschraubers ein. Unterdessen flüchtete gegen 23.10 Uhr im Bereich der Moltke- beziehungsweise Seldeneckstraße eine männliche Person vor der Polizei, die später noch einmal in der Blücherstraße gesehen wurde. Der Mann trug eine schwarze Jacke mit weißem Emblem auf dem Rückenteil. Die Festnahme des Flüchtenden gelang allerdings nicht, weshalb bisher unklar bleibt, ob dieser Unbekannte mit der Tat in Verbindung steht.

In diesem Zusammenhang bitten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei um Zeugenmeldungen. Wer im Bereich der Knielinger Allee vor diesem Hintergrund verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder eine solche männliche Person in der Nacht zum Mittwoch - möglicherweise mit der markanten schwarzen Jacke mit weißem Rückenemblem - gesehen hat und konkrete Hinweise darauf geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.

Bezüglich der genauen Todesursache erhofft man sich durch eine noch ausstehende Obduktion des Getöteten weiteren Aufschluss. Im Übrigen sind die Hintergründe zu dieser Tat noch unklar. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat für die weiteren Ermittlungen inzwischen die rund 30-köpfige Sonderkommission "Gasse" eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Dr. Tobias Wagner, Erster Staatsanwalt

Ralf Minet, Erster Kriminalhauptkommissar



Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell