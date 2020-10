Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.10.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: "Enkel-Trick" - Versuche erfolglos

Leider kommt es immer wieder zu dem sogenannten "Enkel-Trick", bei dem sich Betrüger als vermeintliche Verwandte das Vertrauen älterer Personen erschleichen und diese um Geld bitten - so auch am Freitag in Wertheim in insgesamt drei Fällen. Keiner dieser Versuche war jedoch erfolgreich. Die Lage wird meist äußerst dringlich dargestellt und die Betroffenen durch wiederholte Anrufe unter Druck gesetzt. Die Polizei rät bei Anrufen zu Misstrauen, bei denen sich die Person nicht selbst mit Namen vorstellt, sie finanzielle Verhältnisse erfragt oder Geld fordert. Überweisen oder übergeben Sie in diesem Zusammenhang niemals Geld an unbekannte Personen. Sollte Ihnen ein Anruf verdächtig erscheinen, verständigen Sie umgehend die Polizei über 110.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Wertheim: Bar-Stuhl Attacke auf Tankstellengelände

In einem Nebenraum einer Tankstelle in der Bestenheider Landstraße soll es am Freitagabend nach verbalen Auseinandersetzungen und Beleidigungen zwischen einer Gruppe mehrerer Männer unter anderem auch zu einer Körperverletzung mit einem Bar-Stuhl gekommen sein. Wie sich der Sachverhalt genau zugetragen hat, bleibt noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wertheim: Unfall verursacht und anschließend geflüchtet

Auf dem Parkplatz des Wertheim Village kam es am Samstag zwischen 13:30 Uhr und 16:45 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein blau-grauer VW Tiguan wurde von einem weißen PKW beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle ohne seine Personalien anzugeben. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Wertheim, Telefonnummer 09342 9189-0, zu melden.

Bad Mergentheim: Missachtung der Vorfahrt führt zu verletzter Person

Mehrere tausend Euro Sachschaden sowie eine Verletzung eines 27-Jährigen waren das Resultat eines Verkehrsunfalls am Samstag bedingt durch einen Audi-Fahrer. Nachdem der Audi-Fahrer, gegen 11:30 Uhr, aus einem Parkplatz in Bad Mergentheim auf die Herrenwiesenstraße ausfahren wollte, übersah er offenbar den von links kommenden vorfahrtsberechtigten 27-jährigen Mercedes-Fahrer. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 27-Jährige wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf circa 8.500 Euro geschätzt.

Niederstetten: Nach Einbruch in Gärtnerei Bargeld entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag brach ein bislang unbekannter Täter in eine Gärtnerei in der Vorbachzimmerner Straße in Niederstetten ein und entwendete dort mehrere hundert Euro an Bargeld. Zunächst wurde versucht über die Glasschiebetüre der Gärtnerei den Verkaufsraum zu erreichen, was wohl scheiterte. Anschließend kletterte der unbekannte Täter an der Südseite des Objekts über einen Zaun in den Außenverkaufsbereich der Gärtnerei. Hier hebelte er eine andere Glasschiebetüre auf und gelangte so in den Verkaufsraum. Eine leere Kasse hielt den Täter offenbar nicht davon ab, noch in einem Nebenraum nach Bargeld zu suchen. Dort wurde schließlich Bargeld aus einem Schrank entwendet. Zeugen, die im Umfeld der Gärtnerei verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Bad Mergentheim: Tatverdächtiger nach Diebstahl gestellt

In einem Kiosk am Bahnhof Bad Mergentheim nahm der Tatverdächtige am Samstag eine Schachtel Zigaretten und zwei Dosen Jack Daniel's an sich und verließ den Laden ohne die Ware zu bezahlen. Eine aufmerksame Zeugin berichtete der Polizei eine Stunde später von einer nicht ansprechbaren männlichen Person, die auf einer Sitzbank gelegen sei. Durch zuvor durchgeführte Befragungen der Kassiererin des Kiosks und eines weiteren Zeugen konnte anhand deren Täterbeschreibungen die männliche Person auf der Sitzbank als Tatverdächtiger des Kiosk-Diebstahls identifiziert werden. Auf ihn wartet nun eine entsprechende Anzeige.

Tauberbischofsheim A 81: Totalschaden nach Fahrfehler

Ein Totalschaden und mehrere tausend Euro Fremdschaden waren das Resultat eines Fahrfehlers von einem BMW-Fahrer, welcher die A 81 von Tauberbischofsheim Richtung Würzburg befuhr. Er kam ins Schleudern und kollidierte mehrmals mit beiden Schutzplanken auf der rechten und linken Seite, was seinen PKW letztendlich zum Stillstand entgegen der Fahrtrichtung brachte. Beim Unfall wurde niemand verletzt.

