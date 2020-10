Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.10.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Parkticketautomaten aufgehebelt

Ein Zeuge beobachtete am frühen Montagmorgen, wie zwei Unbekannte in Bad Rappenau Parkticketautomaten aufgehebelt haben. Gegen 1.30 Uhr sah der Mann, dass sich zwei dunklen gekleidete Männer an zwei Parkticketautomaten in der Bergstraße zu schaffen machten. Nachdem der Zeuge die Polizei verständigt hatte, waren die Täter geflüchtet. Der Sach- und Diebstahlschaden ist bislang noch unbekannt. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Täter geben können, sich mit dem Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 in Verbindung zu setzen.

Gemmingen: Von Fahrbahn abgekommen

Ein Fahrfehler war vermutlich der Grund für einen Verkehrsunfall am späten Freitagabend in Gemmingen. Eine 39-Jährige war gegen 22.45 Uhr zusammen mit ihrer 22-jährigen Beifahrerin unterwegs. Sie befuhr die Bahnhofstraße mit ihrem VW Golf und wollte nach links die Unterführung hindurch Richtung Industriestraße fahren. Das Fahrzeug kam dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Böschung und Brückenmauer. Beide Insassen des VW wurden durch den Aufprall verletzt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Unfallort waren Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Der Sachschaden am PKW wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt.

Eppingen: Zwei Einbrüche ohne Diebesgut

Keine Diebesgut nahmen Unbekannte am Freitag bei zwei Einbrüchen in Eppingen mit. Zwischen 13.15 Uhr und 20 Uhr machten sich die Einbrecher an einem Haus in der Odenbergstraße zu schaffen. Über eine Terrassentür verschafften sich die Täter Zugang zum Gebäude. Ob sie dieses auch betreten haben ist derzeit unbekannt, da keine Wertgegenstände entwendet wurden. Der Sachschaden an der Terrassentür wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt.

Zur selben Zeit waren auch in der Waldenburger Straße in Eppingen Einbrecher am Werk. Die Täter hebelten ein Fenster auf, wodurch sie einen Alarm auslösten. Offensichtlich flüchteten die Unbekannten daraufhin.

Zeugen, die in der Odenbergstraße oder der Waldenburger Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich beim Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 melden.

Heilbronn: PKW beschädigt und dann abgehauen

Ein Unbekannter hat am Wochenende in Heilbronn einen geparkten VW beschädigt. Das Fahrzeug war von Samstag, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 14.00 Uhr, in der Südstraße abgestellt. Während dieser Zeit beschädigte eine Person das Fahrzeug, indem er zwei große Kratzer in den Lack ritzte. Der Sachschaden an dem VW wird auf zirka 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Schadensverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 1042500 in Verbindung zu setzten.

Heilbronn: 2.000 Euro Sachschaden verursacht und geflüchtet

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag in Heilbronn Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. Gegen 13 Uhr parkte eine 49-Jährige ihren KIA am Fahrbahnrand der Weinsberger Straße. Als sie 40 Minuten später wieder an ihr Auto zurückkehrte, war dieses beschädigt. Vermutlich war eine Person beim Rangieren mit seinem PKW an dem KIA hängen geblieben. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 1042500 zu melden.

Heilbronn: Eine Leichtverletzte 10.000 Euro Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde kam es am Samstag. Ein 47-Jähriger war gegen 16.30 Uhr mit seinem Mercedes in der Sontheimer Straße unterwegs und wollte nach links in die Liebigstraße abbiegen. Beim Abbiegen übersah der Mercedesfahrer offenbar den entgegenkommenden VW einer 22-Jährigen, sodass die Fahrzeuge seitlich kollidierten. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von insgesamt zirka 10.000 Euro.

Heilbronn: Vier Verletzte bei Unfall

Vermutlich überhöhte Geschwindigkeit war der Grund dafür, dass das Fahrzeug eines 19-Jährigen am Samstag in Heilbronn gegen 23.30 Uhr ins Schleudern geriet. Der junge Mann war mit drei weiteren Fahrzeuginsassen auf der Mannheimer Straße in Fahrtrichtung Weipertstraße mit seinem BMW unterwegs. Dieser geriet ins Schleudern und prallte dann mit der rechten Seite gegen einen Baum. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro.

Bad Rappenau: Auf Autobahn von Fahrbahn abgekommen

Glück im Unglück hatte ein 71-Jähriger am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 6. Der Mann war gegen 7.30 Uhr mit seinem VW auf der A6 bei Bad Rappenau unterwegs. Im dortigen Baustellenbereich geriet der PKW aus bislang unbekannten Gründen nach links. Der VW prallte gegen die Betonleitwand, geriet infolge wieder nach rechts in Richtung Fahrbahnmitte und kollidierte mit einem dort fahrenden Sattelzug. Danach driftete das Fahrzeug hinter dem LKW weiter nach rechts ab und prallte auch hier gegen die Betonleitwand, wobei der rechte Vorderreifen des VW abgerissen wurde. Der PKW wurde infolgedessen auf die Seite geschleudert und blieb schließlich auf der Seite liegen. Der 71-jährige Fahrer des VW konnte sich nach dem Unfall selbständig aus dem Wrack befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, welches er noch am selben Tag verlassen konnte. An dem PKW entstand Totalschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Die Beschädigungen am Sattelzug werden auf zirka 2.500 Euro geschätzt.

Eberstadt: Betrunken vom Fahrrad gefallen

Ein 19-Jähriger wurde am Samstagmorgen von Passanten auf dem Boden liegend aufgefunden. Der junge Mann war gegen 9.15 Uhr im Bereich der Weinberge bei Eberstadt unterwegs. Er befuhr mit seinem Rad die Lennacher Straße und kam vermutlich zu Fall, da er deutlich betrunken war. Bei der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab knapp 2,3 Promille. Bei dem Sturz verletzte sich der Radler nicht. Nun kommt auf den Mann eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Außerdem er muss mit Konsequenzen für seinen Führerschein rechnen.

Obersulm: Betrunken Unfall verursacht

Ein Betrunkener verursachte in der Nacht auf Sonntag einen Verkehrsunfall und flüchtete von der Unfallstelle. Der 30-Jährige befuhr gegen 2.30 Uhr den Sülzbacher Weg. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Pkw. Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Mann von der Unfallstelle. Der 30-Jährige wurde im späteren Verlauf der Unfallaufnahme angetroffen. Da der Verdacht bestand, dass der vermeintliche Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

Untergruppenbach: Fahrzeug geriet ins Schleudern

Am Freitagmittag geriet ein Kleintransporter ins Schleudern und kam bei Untergruppenbach von der Fahrbahn ab. Ein 33-Jähriger befuhr mit seinem Renault Trafic gegen 12.45 Uhr die Haller Straße. Hier kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab, sodass er eine Böschung circa 15 Meter hinabfuhr. Das Fahrzeug prallte dabei gegen ein Verkehrsschild und einen Maschendrahtzaun. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Offenau: Vermutlich bei Rot gefahren - Zeugen gesucht

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls in Offenau. Am Sonntag, gegen 20.30 Uhr, kollidierten zwei Pkw im Kreuzungsbereich der Jagstfelder Straße und der Holzstraße. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten gaben bei der Unfallaufnahme an, jeweils bei Grün ihre Ampel passiert zu haben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben machen können, ob der 77-jährige Mercedesfahrer oder der 49-jährige Skodafahrer die rote Ampel übersehen hat. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier 07132 93710, zu melden.

Neckarsulm: Mit knapp zwei Promille mit dem Auto unterwegs

Am Samstagvormittag war ein VW-Fahrer mit seinem Wagen bei Neckarsulm unterwegs, obwohl er betrunken war. Der 38-Jährige wurde gegen 10.15 Uhr durch eine Polizeistreife kontrolliert. Der Mann befuhr die Bundesstraße 27 zwischen Bad Friedrichshall und Heilbronn. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab knapp zwei Promille. Anschließend ging es für den 38-Jährigen zur Blutentnahme ins Krankenhaus und er musste in der Nacht noch seinen Führerschein abgeben. Nun erwartet den Fahrer eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Neckarsulm: Unter Drogen gefahren

Ein 19-Jähriger steht im Verdacht in der Nacht auf Samstag unter dem Einfluss von Drogen mit seinem Pkw in Neckarsulm unterwegs gewesen zu sein. Gegen 1.30 Uhr stellten Polizeibeamte bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Bismarckstraße fest, des der Mann vermutlich durch Drogen beeinflusst war. Ein Drogentest bestätigte die Vermutung und verlief positiv. Daraufhin ging es zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Zudem wurde im Inneren des Opel eine geringe Menge an Drogen gefunden.

Neckarsulm: Fahrzeug überschlagen

Ein Pkw geriet am Freitagabend in Neckarsulm von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem Nissan den Wilfenseeweg und kam gegen 17 Uhr, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab. Der Nissan Micra geriet erst ins Schleudern, fuhr über den rechten Grünstreifen und überschlug sich. Anschließend prallte der Wagen gegen eine dortige Weinbergmauer und kam zum Liegen. Durch den Unfall entstand circa 5.000 Euro Sachschaden. Zudem wurde der Fahrer verletzt. Die beiden Mitfahrer erlitten durch den Unfall keine Verletzungen

Neckarsulm: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Neckarsulm sucht die Polizei Zeugen. Am Freitagvormittag beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug den geparkten Pkw eines 22-Jährigen. Der Hyundai war in der Straße "Im Klauenfuß" abgestellt. Vermutlich prallte der Wagen des Unfallverursachers gegen das abgestellte Auto. Anschließend fuhr er weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Schwaigern-Massenbach / Leingarten: Von der Fahrbahn abgekommen

Nachdem ein Auto am Sonntagnachmittag von der Fahrbahn abkam überschlug sich der Wagen mehrfach. Ein 36-Jähriger war mit seinem Audi zwischen Massenbach und Leingarten unterwegs. Gegen 16.30 Uhr kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und dem Einfluss von Alkohol von der Fahrbahn ab. Der Audi kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Steilböschung. Durch den Aufprall wurde das Auto von dort abgewiesen und überschlug mindestens drei Mal. Anschließend kam der Audi rechts neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Durch den Unfall wurde der Mann schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Ilsfeld: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am Samstagabend musste ein Auto nach einem Unfall abgeschleppt werden nachdem der 23-Jähriger Fahrer von der Fahrbahn abkam. Gegen 20.45 Uhr befuhr der Mann mit seinem 3er BMW die Landstraße zwischen Neckarwestheim und Ilsfeld. Aus bislang ungeklärten Gründen kam das Auto in einer langgezogenen Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls und nach Zeugen, die Angaben zu der Fahrweise des 23-Jährigen machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Massenbachhausen: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Das Resultat eines Verkehrsunfalls in Massenbachhausen sind zwei verletzte Personen und rund 7.000 Euro Sachschaden. Eine 52-Jährige befuhr gegen 12 Uhr mit ihrem Audi Q3 die Lerchenstraße. Zur selben Zeit war eine 62-Jährige mit ihrem Peugeot 308 in dem Kirchhäuser Weg unterwegs. An der Kreuzung wollten beide Frauen jeweils geradeaus weiterfahren, weshalb die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich kollidierten. Durch den Unfall entstand Sachschaden. Die 62-Jährige wurde leicht verletzt.

Nordheim: Gegen ein geparktes Auto geprallt

Eine Betrunkene kollidierte am Freitagabend mit einem in Nordheim geparkten Pkw. Die 53-Jährige befuhr mit ihrem BMW X1 die Talstraße und kollidierte gegen 22.30 Uhr mit einem dort abgestellten Seat Arosa. Anschließend fuhr die Frau weiter und kümmerte sich nicht um den Unfallschaden. Kurze Zeit später wurde die vermeintliche Fahrerin an ihrer Wohnanschrift angetroffen. Hierbei stellte sich heraus, dass die 53-Jährige deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest ergab 1,8 Promille. Die Frau musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus und ihren Führerschein abgegeben.

