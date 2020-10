Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.10.2020

Mosbach: Schneller Fahndungserfolg nach Tankstellenüberfall

Die Flucht eines Tankstellenräubers in Mosbach dauerte nur wenige Minuten. Am Samstagabend, gegen 23:38 Uhr, betrat ein Mann eine Tankstelle an der B27 in Mosbach und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld und Zigaretten von der Kassiererin. Diese kam den Forderungen nach und stellte sowohl das Bargeldfach der Kasse als auch die geforderten Zigaretten auf den Verkaufstresen. Nachdem der Tatverdächtige alles in einer Tasche verstaut hatte, flüchtete er in Richtung eines nahegelegenen Schnellrestaurants. Um 23.47 Uhr konnte der Mann in der Zwingenburgstraße durch eine Polizeistreife gesichtet und nach einem kurzen Fluchtversuch vorläufig festgenommen werden. Beim Täter konnte sowohl das geraubte Geld als auch die geraubten Zigaretten sichergestellt werden. Des Weiteren hatte der Mann zwei Küchenmesser und die bei der Tatausführung getragenen Maskierungsmittel bei sich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach wurde der 30-jährige Deutsche am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Der Haftbefehl wurde erlassen und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

