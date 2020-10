Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom Sonntag, 18.10.2020 mit Beiträgen aus dem Landkreis Heilbronn und dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn Beistein: Unfallflucht Samstagnacht, zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr, wurde ein geparkter PKW Renault vom Fahrer eines weißen PKW Seat gestreift und beschädigt. Vom Verursacherfahrzeug konnte der abgefahrene Außenspiegel am Unfallort aufgefunden werden. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der geparkte PKW stand in der Hauptstraße. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Weinsberg, Tel.Nr. 07134/9920

Ilsfeld: Nach Überholmanöver im Straßengraben gelandet Samstagabend, gegen 21.00 Uhr, fuhr der 23-jährige Fahrer eines PKW BMW auf der Lan-dessstraße von Lauffen in Richtung Ilsfeld. Nachdem er mehrere Fahrzeuge überholt hatte, kam er in einer langgezogenen leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Aufgrund eines dadurch entstandenen Achsschadens ließ sich das Fahrzeug nicht mehr lenken. Der aus Lauffen stammende Fahrer konnte den PKW erst nach etwa 100 m im Straßengraben zum Stillstand bringen. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingelie-fert. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 5.000,-- EUR. Verkehrsteilnehmer, die vor dem Unfall überholt wurden, werden gebeten sich beim Polizeire-vier Lauffen, Tel.Nr. 07133/2090 zu melden.

Neckar-Odenwald-Kreis Mosbach: Außenspiegel abgetreten In der Nacht von Freitag auf Samstag traten Unbekannte den linken Außenspiegel an einem geparkten roten Peugeot Kleinwagen ab. Die Vandalen entfernten sich in unbekannte Rich-tung. Der Schaden wurde von der Besitzerin des Peugeot erst am nächsten Morgen festge-stellt. Ihr Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Fahrradgeschäfts in der "Alten Neckarelzer Straße" geparkt. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Mosbach, Tel. 06261/8090

