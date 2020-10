Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Trunkenheitsfahrt im Bereich Schiffdorf/Geestland +++ Zwei Leichtverletzte nach Reifenplatzer auf der A 27

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/Geestland. Am Dienstag (06.10.2020), gegen 12:00 Uhr, wurde durch eine aufmerksame Bürgerin gemeldet, dass ein Mann im Bereich Schiffdorf-Spaden auffällig schwankend zu seinem geparkten Pkw ging. Trotz Ansprache der Frau setzte sich der Mann in seinen Toyota und fuhr vom Parkplatz eines Einkaufszentrums los. Der Pkw konnte schließlich in Debstedt festgestellt werden. Dabei wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass der 38-jährige Fahrer aus der Stadt Geestland in erheblichem Maße alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Schwanewede/Autobahn 27. Am Mittwoch (07.10.2020), gegen 06:55 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Bremer mit seinem Mercedes Sprinter die Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven. Zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede platzte ein Reifen des Transporters, wodurch der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Transporter schleuderte über die Fahrbahn, prallte gegen die Seitenschutzplanke und kam auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Dort stieß ein 41-jähriger Mann aus der Wesermarsch mit seinem Mazda mit dem verunfallten Transporter zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Richtungsfahrbahn Cuxhaven wurde für ca. eine Stunde voll- und anschließend für ca. 45 Minuten halbseitig gesperrt. Hierdurch kam es zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr. Zeitweise betrug der Rückstau vier Kilometer.

