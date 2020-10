Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sachbeschädigung an Pkw in Loxstedt

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Unbekannte beschädigen absichtlich einen geparkten PKW in Loxstedt. Am Sonntag (04.10.2020) ist ein in der Fritz-Reuter-Straße in Loxstedt geparkter Pkw durch Unbekannte, zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr, vorsätzlich zerkratzt worden. Bei der Rückkehr zu seinem blaugrauen Hyundai i20 stellte der Besitzer an der Fahrerseite und am Heck jeweils einen tiefen Kratzer fest. Diese stammen offensichtlich nicht von einem missglückten Fahrmanöver, sondern sind mit einem Werkzeug absichtlich hinterlassen worden. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter/innen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Loxstedt (04744-731660) oder beim Polizeikommissariat in Schiffdorf (04706-9480) zu melden.

