Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigshafen - MitteLudwigshafen - Mitte (ots)

Am Nachmittag des 13.11.2020 ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Rheinuferstraße in Ludwigshafen am Rhein. Der Unfallverursacher parkte rückwärts auf die Fahrbahn aus und übersah dabei den Fließverkehr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem ausparkenden Fahrzeug und einem Fahrzeug des Fließverkehrs. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 63-Jährige Unfallverursacher blieb unverletzt, während der Fahrer des anderen Fahrzeugs mit Verletzungen im Halswirbelbereich mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde.

