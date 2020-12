POL-ME: Mehrere Papiercontainer brannten aus - Polizei ermittelt - Hilden - 2012066

Polizei Mettmann

Am vergangenen Wochenende haben in der Nacht zu Sonntag (13. Dezember 2020) sowie am Sonntagabend mehrere Papiercontainer im Hildener Osten gebrannt. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Papiercontainer vorsätzlich in Brand gesteckt wurden. Die Polizei bittet daher um sachdienliche Hinweise von bislang noch nicht bekannten Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 3:15 Uhr wachte ein Anwohner des Feuerbachwegs aus seinem Schlaf, weil er von der Straße aus ein helles Flackern wahrgenommen hatte. Als der Mann daraufhin nach draußen blickte, stellte er fest, dass eine auf Höhe der Hausnummer 20 abgestellte Altpapiertonne brannte. Daraufhin alarmierte der Mann die Hildener Feuerwehr, welche schnell am Einsatzort war und den Brand löschen konnte. Allerdings waren bei dem Feuer auch noch zwei weitere Mülltonnen beschädigt worden.

Nur wenig später wurden Feuerwehr und Polizei dann erneut zu brennenden Altpapiertonnen gerufen - diesmal hatte in unmittelbarer örtlicher Nähe gegen 5:15 Uhr eine blaue Altpapiertonne in einer Tiefgarage am Rembrandtweg in Flammen gestanden. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand löschen.

Am Sonntagabend gab es dann gegen 20:35 Uhr den nächsten Einsatz wegen eines brennenden Papiercontainers. Diesmal hatte ein solcher Behälter am Frans-Hals-Weg in Vollbrand gestanden. Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert, welche den Brand unter Kontrolle brachte.

Die Polizei nahm an allen drei Brandorten erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursachen auf. Aufgrund der örtlichen und teilweise auch zeitlichen Nähe der Brandgeschehnisse geht die Polizei aktuell davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden. Konkrete Hinweise auf den oder die Verursacher liegen der Polizei zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht vor. Die Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine vierstellige Summe.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Sonntag im Bereich der beschriebenen Brandorte verdächtige Beobachtungen gemacht oder weiß, bei wem es sich um den oder die Täter handelt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

