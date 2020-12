Polizei Mettmann

POL-ME: Lkw entwendet - die Polizei ermittelt - Heiligenhaus - 2012063

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Samstag (12.Dezember 2020) entwendeten bisher unbekannte Täter einen Lkw der Marke Fiat Ducato von dem Gelände eines Autohauses an der Pinner Straße in Heiligenhaus. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Samstagmorgen (12.Dezember 2020) stellten Mitarbeiter eines Autohauses an der Pinner Straße in Heiligenhaus den Diebstahl eines Lkw der Marke Fiat Ducato fest. Der Gebrauchtwagen war auf dem Gelände des Autohauses abgestellt gewesen, welches nach Geschäftsschluss am Freitagabend (11. Dezember 2020) um 18:30 Uhr mit einem Rolltor verschlossen worden war. Unbekannte Täter hatten vermutlich in der Nacht den Elektrokasten manipuliert und so das verschlossene Tor gewaltsam öffnen können.

Nachdem der Diebstahl am Samstagmorgen festgestellt worden war, wurde die Polizei informiert. Die Beamten leiteten unmittelbar Fahndungsmaßnahmen nach dem silberfarbenen Lkw ein, welche jedoch bisher ergebnislos verliefen.

Der Fiat Ducato wurde im polizeilichen Fahndungssystem international ausgeschrieben. Wie der Lkw gestartet und abtransportiert werden konnte, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem aktuellen Standort bzw. dem Verbleib des Fahrzeuges oder sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 6150, in Verbindung zu setzen.

