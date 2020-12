Polizei Mettmann

POL-ME: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - eine schwer- und eine leichtverletzte Person - Ratingen - 201261

MettmannMettmann (ots)

Am Samstagabend (12. Dezember 2020) stieß im Kreuzungsbereich Kölner Straße/An der Pönt/Alte Kölner Straße in Ratingen ein Mercedes-Benz mit einem Hyundai zusammen. Eine 65-Jährige Kölnerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wo sie stationär verblieb. Ein 39-Jähriger Ratinger konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.800 Euro.

Das war geschehen:

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 65-Jährige Kölnerin gegen 22:05 Uhr mit ihrem grauen Mercedes-Benz, B-Klasse die Kölner Straße in Fahrtrichtung Mülheimer Straße. In Höhe der Kreuzung Kölner Straße/An der Pönt/Alte Kölner Straße missachtete sie die für sie rotlichtzeigende Ampelanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte sie mit dem Fahrzeug eines 39-Jährigen Ratinger Bürgers, der mit seinem schwarzen Pkw der Marke Hyundai, Modell Getz, bei Grünlicht aus der Straße An der Pönt, über die Kölner Straße hinweg, in die Alte Kölner Straße einfahren wollte. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10.800 Euro.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt und jeweils durch einen Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt, wo die Kölnerin stationär verblieb. Der Ratinger Unfallbeteiligte konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kölner Straße im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt.

