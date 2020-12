Polizei Mettmann

POL-ME: Antrittsbesuch bei Mettmanns neuer Bürgermeisterin - Mettmann - 2012059

Bild-Infos

Download

MettmannMettmann (ots)

Die Führungsriege der Kreispolizeibehörde Mettmann ist am Donnerstag (10. Dezember 2020) einer Einladung von Mettmanns neuer Bürgermeisterin Sandra Pietschmann gefolgt und im Rathaus der Kreisstadt bei einem Antrittsbesuch begrüßt worden.

Gesprächsthema bei diesem ersten gemeinsamen Austausch war unter anderem die hervorragende behördenübergreifende Zusammenarbeit zwischen Stadt und Polizei, die Anfang des Jahres 2021 auch vertraglich im Rahmen einer Ordnungspartnerschaft intensiviert werden soll. Ebenso angesprochen wurden natürlich die Verkehrssituation sowie Kriminalitätsentwicklung in der Kreisstadt. Hier hatte die Polizei erfreuliche Nachrichten im Gepäck: Sowohl was die Unfallzahlen, als auch was die Anzahl der in Mettmann gemeldeten Straftaten betrifft, sind die Zahlen für das Jahr 2020 rückläufig.

"Die Zusammenarbeit mit der Kreisstadt Mettmann funktioniert aus unserer Sicht hervorragend - und zwar auf allen Ebenen. Darüber hinaus hat es mich aber auch sehr gefreut, dass unser erster Austausch so harmonisch und konstruktiv ablief - darauf können wir für die Zukunft aufbauen", erklärte die Leitende Polizeidirektorin Ursula Holz, die als Abteilungsleiterin der Kreispolizeibehörde Mettmann gemeinsam mit Landrat Thomas Hendele, Polizeidirektor Thomas Decken (Leiter der Direktion Gefahrenabwehr / Einsatz) und Wachleiter Polizeihauptkommissar Thomas Eidmann an dem Gespräch teilnahm.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell