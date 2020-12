POL-ME: Trickbetrügerinnen entwenden hochwertige Armbanduhr - Erkrath - 2012057

Polizei Mettmann

Am Freitagmittag (11. Dezember 2020) haben zwei bislang noch unbekannte Trickbetrügerinnen einem 57 Jahre alten Mann aus Olpe in der Erkrather Innenstadt eine hochwertige Armbanduhr entwendet.

Das war geschehen:

Gegen 12 Uhr war der Mann zu seinem Auto gegangen, welches er an der Bahnstraße auf Höhe der Hausnummer 68 (Höhe Kirche Alt-Erkrath) abgestellt hatte. Als er seinen Wagen erreichte, wurde er von zwei jungen Frauen angesprochen, die ihn nach dem Weg fragten. Dazu baten die Frauen den Olper darum, ihnen auf einen Zettel den Weg zu einer Adresse aufzuschreiben. Als der Mann der Bitte nachkam, lehnte sich eine der beiden Frauen an den Mann an, welcher sie daraufhin zurückdrängte. Anschließend gingen die beiden Frauen davon.

Kurz darauf bemerkte der 57-Jährige, dass seine Armbanduhr verschwunden war, welche er an seinem linken Handgelenk getragen hatte. Er suchte zunächst selbst nach den beiden Trickdiebinnen, konnte diese jedoch im Umfeld nicht mehr antreffen, weshalb er die Polizei alarmierte, welche ebenfalls sofort nach den beiden Frauen fahndete - allerdings leider ohne Erfolg.

Zu den beiden Frauen liegen die folgenden übereinstimmenden Personenbeschreibungen vor:

- 20 bis 25 Jahre alt - 1,60 bis 1,65 Meter groß - südländisches Erscheinungsbild - sprachen gebrochenes Deutsch - schlanke Statur - schwarze, lange Haare, dunkle Augen - trugen eine schwarze Mütze, schwarze Jacken und schwarze Mund-Nasen-Masken

Der Wert der entwendeten Armbanduhr wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise. Diese nimmt die Polizei in Erkrath jederzeit unter der Rufnummer 02104 9480-6450 entgegen.

