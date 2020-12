Polizei Mettmann

POL-ME: Metallnägel als sogenannte "Krähenfüße" lagen auf der Fahrbahn - Haan - 2012054

MettmannMettmann (ots)

Wegen einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr (§ 315b StGB) ermittelt aktuell die Polizei in Haan und hofft bei ihren Ermittlungen zu dieser Verkehrsstraftat dringend auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Was war geschehen:

Am noch nächtlich frühen Freitagmorgen des 11.12.2020, gegen 04.30 Uhr, befuhr der 46-jährige Fahrer eines LKW Iveco aus Düsseldorf die Kaiserstraße (B 228) in Haan und bog von dieser in die Martin-Luther-Straße ab. Nach nur wenigen Metern sah er in der Dunkelheit, in Höhe der Hausnummer 2, eine Vielzahl kleiner Gegenstände auf der Fahrbahn liegen. Der Kraftfahrer brachte seinen 7,5-Tonner sofort zum Stillstand. Bei einer Nachschau stellte er fest, dass es sich bei den Gegenständen auf der Straße um sogenannte Krähenfüße - offenbar aus Gartenzaunmaterial hergestellte Metallnägel bzw. -kreuze handelte.

Der 46-jährige Düsseldorfer räumte sofort alle auffindbaren Metallnägel von der Fahrbahn, um weitere Gefahren zu verhindern. Als er jedoch seinen LKW nur ein kurzes Stück weiterfuhr, musste er feststellen, dass ein Krähenfuß bereits den rechten Vorderreifen seines Lastwagens beschädigt hatte und darin stecken geblieben war.

Die sofort zum Tatort gerufene Polizei leitete ein Strafverfahren gegen Unbekannt ein und stellte die aufgefundenen Krähenfüße als Beweismittel und Spurenmaterial sicher. Eine Absuche im weiteren Straßenverlauf und auf anderen Straßen im Nahbereich führte nicht zur Auffindung weiterer Metallnägel.

Bisher liegen der Haaner Polizei und dem ermittelnden Verkehrskommissariat noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motivation des oder der unverantwortlich handelnden Täter vor. Weitere polizeiliche Ermittlungen dazu sind veranlasst. Sachdienliche Hinweise bislang noch unbekannter Zeugen, wie Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatortbereich, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

