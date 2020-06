POL-AA: Ostalbkreis: Maschinenbrand, brennender Pkw, Unfälle, Vandalisimus

Polizeipräsidium Aalen

Aalen-Unterkochen: Technischer Defekt führt zu Feuerwehreinsatz

Auf eine Summe von einigen tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Maschinenbrand am Sonntagabend entstand. Vermutlich wegen eines technischen Defektes geriet eine Maschine in einem Firmengebäude in Neukochen in Brand. Das Feuer konnte von den Freiwilligen Feuerwehren Aalen und Unterkochen, die mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort waren, rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Lauchheim: Brandstiftung

Ein bislang Unbekannter verursachte am frühen Sonntagmorgen einen Sachschaden von rund 4500 Euro, als er einen in der Kuhsteige abgestellten Pkw Fiat in Brand steckte. Der Besitzer des Fahrzeuges hatte den Pkw gegen 22.30 Uhr in seiner Hofeinfahrt abgestellt und war gegen Mitternacht ins Bett gegangen. Gegen 2 Uhr bemerkte er den in Vollbrand stehenden Pkw. Auch ein daneben abgestelltes Fahrzeug wurde durch das Feuer beschädigt. Ein Zeuge hatte im Bereich des brennenden Fahrzeuges einen ca. 30 Jahre alten Mann bemerkt, der möglicherweise mit der Brandstiftung in Verbindung steht. Der Unbekannte ist ca. 165 bis 170 cm groß und trug eine runde Nickelbrille. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose mit der Aufschrift "Uncle Sam", einem schwarzen Kapuzenpulli und schwarzen Sportschuhen. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel.: 07361/5240 um weitere Hinweise auf die Person und verdächtiger Wahrnehmungen.

Aalen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren in der Bahnhofstraße beschädigte ein 37-Jähriger am Samstagabend kurz vor 20 Uhr mit seinem Pkw VW Tiguan den VW Polo einer 18-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand.

Essingen: Unfallflicht

Mit seinem Pkw Hyndai streifte ein 58-Jähriger am Samstagabend gegen 18.30 Uhr einen Pkw Audi, der auf einem Parkplatz in der Aalener Straße abgestellt war. Ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden von rund 3000 Euro zu kümmern, fuhr der 58-Jährige davon. Aufgrund Zeugenaussagen konnte er jedoch rasch ermittelt werden.

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Mercedes-Sprinters beschädigte ein 59-Jähriger am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr einen hinter ihm stehenden Pkw Dacia. Bei dem Unfall, der sich auf einem Parkplatz in der Wöhrstraße ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 5500 Euro.

Aalen-Unterkochen: Unbekannte verursachten rund 6000 Euro Sachschaden

Auf rund 6000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Samstagmorgen, 8 Uhr verursachten. Die Täter stiegen über ein derzeit an der Kocherburgschule angebrachtes Gerüst auf das Dach der Schule und waren mit Steinplatten zwei Dachfenster ein. Durch die herabfallenden Steinplatten wurden im Gebäude ein Tisch und ein neuverlegter PVC-Boden beschädigt. Den vorgefundenen Spuren nach handelte es sich um zwei Personen. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: Gas ausgetreten

Aus bislang unbekannter Ursache trat am Sonntagabend gegen 23 Uhr in einer Tankstelle in der Max-Eyth-Straße Gas aus. Das Gebäude wurde von der Freiwilligen Feuerwehr, die mit 12 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort war, gelüftet. Personen waren laut Angaben der Feuerwehr zu keiner Zeit in Gefahr; Sachschaden entstand keiner.

Ellenberg: Aufgefahren - 8000 Euro Schaden

Verkehrsbedingt musste ein 33-Jähriger die Fahrgeschwindigkeit seines Pkw VW Golf am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 2220 zwischen Ellenberg und Wört verringern. Eine 19 Jahre alte VW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Fahrzeug auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro entstand.

Ellwangen: Radfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 56 Jahre alter Radfahrer bei einem Sturz am Sonntagvormittag zu. Kurz vor 11.30 Uhr kam er mit seinem Rad im Rübezahlweg von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Glückliches Wiedersehen

Ein wohl glückliches Zusammentreffen fand am Sonntagvormittag in Bettringen statt. Eine 22-Jährige hatte in ihrem Garten eine Schildkröte gefunden und in der Nachbarschaft herumgefragt. Dabei stellte sich heraus, dass tatsächlich eine Nachbarin ihre Schildkröte vermisst. Diese war ihr allerdings schon vor etwa einem Jahr abhandengekommen. Das kleine Panzertier hatte sich wohl im Nachbarsgarten eingegraben und dort überwintert. Die kleine Ausreißerin wurde ihrer Besitzerin zurückgegeben und darf nun im eigenen Garten den Sommer genießen.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung im Himmelsgarten

Unbekannte beschädigten zwischen Samstagnachmittag, 17.30 Uhr und Sonntagvormittag, 10.15 Uhr das Sonnensegel am Kreuztisch der Parkanlage Himmelsgarten im Landschaftspark Wetzgau. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

