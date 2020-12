Polizei Mettmann

POL-ME: Nächtlicher Kuchendieb auf frischer Tat gestellt - Ratingen - 2012065

In der Nacht zu Montag (14. Dezember 2020) beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen Mann, der in eine Konditorei an der Oberstraße in Ratingen eingebrochen war. Der Zeuge informierte die Polizei, die den Einbrecher, einen 29-jährigen polizeibekannten Ratinger, in Tatortnähe stellen und vorläufig festnehmen konnte.

Das war geschehen:

Als ein aufmerksamer Zeuge in der Nacht zu Montag (14. Dezember 2020) gegen 00:00 Uhr durch die Fußgängerzone der Ratinger Innenstadt ging, beobachtete er einen Mann, der in eine Konditorei an der Oberstraße einbrach. Der Mann hatte gewaltsam ein Schiebefenster geöffnet und aus der Auslage mehrere Konditorwaren gestohlen. Der Zeuge informiert folgerichtig die Polizei und konnte nicht nur den Einbrecher sondern auch dessen Fluchtrichtung genau beschreiben.

In Höhe des Marktplatzes stellten die hinzugezogenen Polizeibeamten den Einbrecher, einen 29-jährigen polizeibekannten Ratinger, und nahmen ihn vorläufig fest. Im Rucksack des Mannes fanden die Beamten neben diversem Einbruchwerkzeug auch das Diebesgut, mehrere Stollen sowie Pralinenschachteln.

Der 29-Jährige wurde zur Polizeiwache Ratingen gebracht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und entließen den Mann nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wieder.

