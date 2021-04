Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit verletztem Kleinkind- Polizei sucht weitere Zeugen an Elverdisser Straße

Herford (ots)

(jd) Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls an der Elverdisser Straße, bei dem am Montag (19.9.) ein einjähriger Junge schwer verletzt wurde, dauern an. Daher bittet die Polizei weitere Zeugen, die am Montag, um 8.15 Uhr an der Elverdisser Straße waren und Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter 05221/8880 beim Verkehrskommissariat zu melden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Junge zwischen Autos, die am Fahrbahnrand geparkt worden waren, auf die Straße gekommen. Eine 45-jährige Herforderin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und der Junge erlitt schwere Verletzungen.

