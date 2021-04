Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallverursacher flüchtet- Entschuldigung per Zettel

Hiddenhausen (ots)

(sls) Bereits am Montagmorgen (19.4.) kam es an der Pestalozzistraße in Hiddenhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter silberner Daimler Chrysler beschädigt wurde. Das Fahrzeug wurde durch den Nutzer gegen 11.00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Rathaus abgestellt. Als er gegen 13.00 Uhr dann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er zunächst einen Zettel hinter der Windschutzscheibe mit den Worten "Sorry für die Beule am Auto". Angaben zu seiner Person standen nicht auf dem Zettel. Anschließend stellte der 18-Jährige Geschädigte einen Schaden von ca. 1.000 Euro an der linken Seite seines Fahrzeuges fest. Es war eine deutliche Beule zu erkennen. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Bei der Unfallstelle handelt es sich um einen stark genutzten Parkplatz und auch Straße, so dass das zuständige Verkehrskommissariat auf Zeugen hofft, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

