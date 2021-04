Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung - Zwei Männer gehen Marktmitarbeiter an

Herford (ots)

(jd) Die Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes am Deichkamp riefen am Samstag (24.4.) gegen 21.35 Uhr die Polizei, weil es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Kunden und einem Mitarbeiter gekommen ist. Da der Markt aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung um 21.30 Uhr schließen wollte, forderte ein 26-jähriger Mitarbeiter zwei Kunden auf, sich zur Kasse zu begeben. Die beiden 33 und 17 Jahre alten Männer kamen dieser Aufforderung mehrfach nicht nach. Nachdem der Mitarbeiter ein weiteres Mal darauf drängte, die Waren zu bezahlen und dann den Markt zu verlassen, wurden die beiden Herforder verbal ausfallend und griffen den 26-Jährigen an. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der, der Marktmitarbeiter sowie einer der beiden Männer verletzt wurden. Der 33-jährige Angreifer wurde mittels Rettungswagen in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht, der 26-jährige Mitarbeiter wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die beiden Kunden des Marktes erhielten noch am Abend durch den Marktleiter ein Hausverbot und ihnen drohen nun Anzeigen wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung.

