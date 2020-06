Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schwerer Verkehrsunfall in Bredenborn zwischen zwei Zweiradfahrern Samstag, 20.06.2020, 15:52 Uhr

37696 Marienmünster (ots)

Auf der Landstraße 886, von Bredenborn in Richtung Sommersell, ist es am Samstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Kradfahrer gekommen. Der 46-jährige Motorradfahrer ist die L886 in Richtung Sommersell gefahren. Kurz nach dem Ortsausgang von Bredenborn, kreuzt ein Feld- / Radweg die Landstraße. Hier beabsichtigte die altersmäßig unbekannte Radfahrerin die Fahrbahn von rechts nach links zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß auf der Fahrbahn mit dem Motorradfahrer. Beide Beteiligten wurden erheblich verletzt und mussten mit eingesetzten Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten durch ein Abschleppunternehmen entfernt werden. Die Schadenssumme wird auf 10.000,-EUR geschätzt. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme ca. zwei Stunden komplett gesperrt.

