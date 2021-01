Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Lengsdorf: 30-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

BonnBonn (ots)

Ein defekter Frontscheinwerfer führte am Mittwochmorgen (06.01.2021) zu der Kontrolle eines 30-jährigen Autofahrers auf der Provinzialstraße in Lengsdorf. Bei der Überprüfung gegen 07:55 Uhr stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Aufgrund seiner stark geweiteten Pupillen boten die Polizeibeamten dem Mann einen Drogenschnelltest an. Der 30-Jährige hatte zuvor den Konsum von Drogen bestritten. Der Test war positiv auf THC. In einem Krankenhaus entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe zur Beweissicherung. Neben einem Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwartet ihn auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Drogen.

