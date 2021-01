Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Verdächtiger machte sich an Pkw zu schaffen - Zeuge wählte 110

Bonn

Ein aufmerksamer Zeuge verhinderte in der Nacht zu Dienstag (05.01.2021) einen Pkw-Aufbruch in Beuel. Ein Verdächtiger hatte sich gegen 00:40 Uhr an einem geparkten Pkw auf der Straße In den Wiesen zu schaffen gemacht. Der Zeuge sprach den Mann an und als dieser sich daraufhin mit einem Fahrrad in Richtung der Pützchens Chaussee entfernte, wählte der den Notruf 110. Polizeibeamte eines wenige Minuten später eintreffenden Funkstreifenwagens der Wache Ramersdorf konnten den 47-Jährigen Verdächtigen auf der Pützchens Chaussee stellen. Bei seiner Durchsuchung versuchte der Mann zu flüchten und leistete Widerstand, so dass er mit Handfesseln fixiert werden musste. Bei ihm fanden die Polizisten neben Werkzeug zum Aufbrechen von Autos auch zwei Messer, eine Stahlrute sowie Betäubungsmittel. Der 47-Jährige wurde ins Polizeipräsidium gebracht. Nach einem positiven Drogenvortest entnahm ein Arzt ihm dort eine Blutprobe. Der Verdächtige wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Drogenbesitzes und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

