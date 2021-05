Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 19.05.2021 für den LK Wolfenbüttel

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl ín Kleingartenverein

Wolfenbüttel, Leipziger Straße, 16.05.2021 16:00 Uhr bis 18.05.2021 15:15 Uhr

In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Dienstagnachmittag drangen zurzeit unbekannte Täter in eine Parzelle in einem Kleingartenverein an der Leipziger Straße ein. Mit einem unbekannten Gegenstand verschaften sich die Täter Zutritt zu der Gartenlaube in der Parzelle. Ob etwas entwendet worden ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls ein.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wolfenbüttel, Am Exer, 18:05.2021, 20:40 Uhr

Nach Hinweisen auf ein Kraftfahrzeugrennen stellte die Polizei auf einem Parkplatz in der Straße "Am Exer" am Dienstagabend zwei Pkw fest. Die Hinweise auf ein illegales Kraftfahrzeugrennen konnten nicht bestätigt werden. Jedoch stellten die Beamten bei der Kontrolle der Fahrzeugführer fest, dass die 19-jährige Fahrerin eines Pkw nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Daher leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

