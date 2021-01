Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Landkreis Rottweil) Autokorso (28.01.2021)

Oberndorf am Neckar (ots)

An einer Versammlung in Form eines Autokorsos zum Thema "Zusammenhalt der Gesellschaft, freie Impfentscheidung u.a." haben am Donnerstag in der Zeit zwischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr 40 Fahrzeuge mit etwa 50 Personen teilgenommen. Die von der Versammlungsbehörde erteilten Auflagen wurden eingehalten. Es kam lediglich zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Veranstaltung verlief störungsfrei.

