Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfallflucht aufgeklärt (28.01.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht beobachtet hat eine Zeugin am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Justinus-Kerner-Straße. Ein Autofahrer beschädigte einen geparkten Seat Ibiza an der vorderen Stoßstange und fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Durch den Hinweis einer Zeugin konnte die Polizei einen 42-Jährigen mit einem VW Golf als Unfallverursacher ermitteln. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Unfallflucht.

