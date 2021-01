Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Lastwagen beschädigt Auto

Polizei sucht Zeugen (28.01.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht begangen hat ein Fahrer eines Lasters am Donnerstag gegen 12 Uhr in Straße "Falkenring". Er fuhr auf Höhe des Hauses Nummer 20 gegen einen geparkten Seat Leon. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Mann einfach weiter und ließ einen nicht mehr fahrtauglichen Seat zurück. Zeugen beobachteten den Unfall und verständigten die Polizei. Die sucht noch weitere Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

