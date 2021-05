Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 19.05.2021 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Diebstahl aus einer Wohnung

Salzgitter, Lebenstedt, Berliner Straße, 14.05.2021 14:00 Uhr bis 18.05.2021 16:30 Uhr

In der Zeit vom 14.05.2021 bis zum 18.05.2021 drang ein zurzeit unbekannte Täter in eine Wohnung in der Berliner Straße ein. Ob etwas entwendet worden ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls ein.

Gefälschter Führerschein

Salzgitter, Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße, 18.05.2021, 18:45 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Dienstagabend der 23 Jahre alte Fahrer eines Pkw auf der Albert-Schweitzer-Straße angehalten. In der Kontrolle händigte der Mann den Beamten einen Führerschein aus. Dieser stellte sich als Fälschung heraus. Daher stellte die Polizei den Führerschein sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

Corona-Verstoß

Salzgitter, Lebenstedt, Berliner Straße, 18.05.2021, 09:35 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Dienstagmorgen ein Pkw auf der Berliner Straße kontrolliert. In der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sich in dem Pkw 5 Männer zwischen 22 und 38 Jahren aus unterschiedlichen Haushalten befanden. Zudem trug keiner der Männer eine Maske. Die Polizei leitete daher Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung ein.

